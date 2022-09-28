Молодіжна збірна України вперше за 12 років зіграє на чемпіонаті Європи U-21
Збірна України U-21 зіграє на молодіжному чемпіонаті Європи з футболу, який відбудеться у 2023 році
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі-відповіді плей-офф відбору на Євро-2023 збірна України U-21 розгромила однолітків зі Словаччини 3:0. Хет-трик оформив Данило Сікан.
Євро-2023 пройде у Румунії та Грузії з 21 червня по 8 липня. Матчі відбудуться у Бухаресті, Клуж-Напоці, Тбілісі, Кутаїсі та Батумі.
На турнірі зіграють 16 команд. Євро-2023 пройде у форматі – груповий етап (4 групи) + плей-офф.
Усі учасники молодіжного Євро-2023:
- Румунія,
- Грузія,
- Бельгія,
- Іспанія,
- Німеччина,
- Португалія,
- Англія,
- Нідерланди,
- Франція,
- Італія,
- Норвегія,
- Швейцарія,
- Україна,
- Чехія,
- Хорватія,
- Ізраїль.
Жеребкування відбудеться 18 жовтня. Початок о 19:00 за київським часом.
Згідно з правилами, на Євро-2023 матимуть право зіграти гравці, які народжені не раніше 1 січня 2000 року.
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