Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі-відповіді плей-офф відбору на Євро-2023 збірна України U-21 розгромила однолітків зі Словаччини 3:0. Хет-трик оформив Данило Сікан.

Євро-2023 пройде у Румунії та Грузії з 21 червня по 8 липня. Матчі відбудуться у Бухаресті, Клуж-Напоці, Тбілісі, Кутаїсі та Батумі.

На турнірі зіграють 16 команд. Євро-2023 пройде у форматі – груповий етап (4 групи) + плей-офф.

Усі учасники молодіжного Євро-2023:

Румунія,

Грузія,

Бельгія,

Іспанія,

Німеччина,

Португалія,

Англія,

Нідерланди,

Франція,

Італія,

Норвегія,

Швейцарія,

Україна,

Чехія,

Хорватія,

Ізраїль.

Жеребкування відбудеться 18 жовтня. Початок о 19:00 за київським часом.

Згідно з правилами, на Євро-2023 матимуть право зіграти гравці, які народжені не раніше 1 січня 2000 року.

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