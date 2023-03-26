Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧЄ в іспанській Гвадалахарі Україна перемогла у фіналі чинних чемпіонів Європи з Франції - 3:2. На шляху до золота українця також виявилися сильнішими за Португалію (3:0), Чорногорію (3:0) та Хорватію (12:6).

Золоті нагороди здобули Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Андрій Заплітний, Андрій Торошанко, Валерій Сонних та Костянтин Цимбал.

Україна виграла командні змагання на ЧЄ вперше в історії.

Загалом для нашої команди ця нагорода на ЧЄ-2023 стала четвертою. Раніше золото у категорії до 55 кг здобула Анжеліка Терлюга, у вазі до 75 кг переміг Андрій Заплітний, а Аніта Серьогіна отримала бронзу (до 61 кг).

ЧЄ-2023 з карате

Гвадалахара, Іспанія

26 березня

Чоловіки. Командні змагання

1. Україна

2. Франція

3. Хорватія

3. Туреччина