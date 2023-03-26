Збірна України вперше в історії здобула командне золото ЧЄ з карате
Чоловіча збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з карате у командних змаганнях
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ в іспанській Гвадалахарі Україна перемогла у фіналі чинних чемпіонів Європи з Франції - 3:2. На шляху до золота українця також виявилися сильнішими за Португалію (3:0), Чорногорію (3:0) та Хорватію (12:6).
Золоті нагороди здобули Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Різван Талібов, Андрій Заплітний, Андрій Торошанко, Валерій Сонних та Костянтин Цимбал.
Україна виграла командні змагання на ЧЄ вперше в історії.
Загалом для нашої команди ця нагорода на ЧЄ-2023 стала четвертою. Раніше золото у категорії до 55 кг здобула Анжеліка Терлюга, у вазі до 75 кг переміг Андрій Заплітний, а Аніта Серьогіна отримала бронзу (до 61 кг).
ЧЄ-2023 з карате
Гвадалахара, Іспанія
26 березня
Чоловіки. Командні змагання
1. Україна
2. Франція
3. Хорватія
3. Туреччина
- 25 березня Анжеліка Терлюга та Андрій Заплітний стали чемпіонами Європи з карате, а Аніта Серьогіна принесла збірній України срібло.
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