Збірна України з регбіліг вперше в історії перемогла Росію

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook УФРЛ.

Вирішальний етап чемпіонату Європи в дивізіоні В проходить у сербському Белграді. У ньому змагаються національні команди з регбіліг України, Сербії і Росії.



Сьогодні, 6 жовтня, наша команда зуміла розтрощити збірну Росії з рахунком 96:18. Для українців це був перший матч на турнірі, а росіяни грали вдруге, у матчі-відкритті вони з рахунком 10:66 програли сербам.

9 жовтня на команду України чекає вирішальна гра за підсумкову перемогу в розіграші. У суперниках Сербія.