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Збірна України з регбіліг вперше в історії перемогла Росію

6 жовтня, 2021 середа
23:40
Спорт Збірна України з регбіліг

У першому матчі вирішального етапу чемпіонату Європи збірна України розгромила Росію

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook УФРЛ.

Вирішальний етап чемпіонату Європи в дивізіоні В проходить у сербському Белграді. У ньому змагаються національні команди з регбіліг України, Сербії і Росії.

Сьогодні, 6 жовтня, наша команда зуміла розтрощити збірну Росії з рахунком 96:18. Для українців це був перший матч на турнірі, а росіяни грали вдруге, у матчі-відкритті вони з рахунком 10:66 програли сербам.

9 жовтня на команду України чекає вирішальна гра за підсумкову перемогу в розіграші. У суперниках Сербія.

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Збірна України
чемпіонат Європи
результати
збірна Росії
регбі
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