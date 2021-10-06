Збірна України з регбіліг вперше в історії перемогла Росію
У першому матчі вирішального етапу чемпіонату Європи збірна України розгромила Росію
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook УФРЛ.
Вирішальний етап чемпіонату Європи в дивізіоні В проходить у сербському Белграді. У ньому змагаються національні команди з регбіліг України, Сербії і Росії.
Сьогодні, 6 жовтня, наша команда зуміла розтрощити збірну Росії з рахунком 96:18. Для українців це був перший матч на турнірі, а росіяни грали вдруге, у матчі-відкритті вони з рахунком 10:66 програли сербам.
9 жовтня на команду України чекає вирішальна гра за підсумкову перемогу в розіграші. У суперниках Сербія.
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