Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок, 29 серпня, пізно ввечері у Катовіце (Польща), Україна перемогла Туніс 3:0. Ця перемога стала для нашої чоловічої збірної першою з 1998 року, коли вона у попередній раз брала участь в чемпіонаті світу.

Українці стартували на ЧС-2022 з поразки від Сербії - 0:3. Після двох турів українці мають 3 очка та займають в групі A друге місце. Лідирує Сербія (6 пунктів), третій - Туніс (3), Пуерто-Рико (0) на четвертій позиції.

Україна 31 серпня у 3-му турі зустрінеться з Пуерто-Рико. До наступного раунду чемпіонату світу вийдуть дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.

ЧС-2022 з волейболу

Чоловіки

Катовіце, Польща

Група A. 2-й тур

Україна - Туніс 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

27 серпня збірна України програла Сербії у 1-му турі чемпіонату світу з волейболу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb