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Збірна України - зрив підготовки. Де зіграють наступний чемпіонат?
25 травня об 11:00 на ютуб-каналі Еспресо відбудеться інтернет-стрім Андрія Малиновського та Олександра Ващука "Війна і спорт"
У стрімі говоритимуть про:
- Збірна України готується до офіційних ігор без спарингів
- Зінченко - чемпіон Англії. Як українець став джокером золотого матчу
- Де гратимуть наступний чемпіонат? Позиції клубів
- Ексклюзив. Олег Лисак - інтерв'ю з віце президентом Ворскла (Полтава)
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