Одні хочуть нових облич, інші хочуть розумних та компетентних, треті хочуть досвідчених, четверті хочуть, щоб були відомими, п'яті хочуть, щоб працювали добре, але безплатно. Це про те, яким має бути український нардеп. Спробуємо скласти збірний образ українського народного обранця, щоб подобався усім та не викликав нарікань.

Нардеп має бути молодим хлопцем п'ятдесяти років.

Такий, який ніколи не працював у держструктурах, але з величезним успішним досвідом держуправління.

Міцний господарник у якого не повинно бути власної квартири, будинку або, боронь Боже, землі.

На роботу він повинен добиратися велосипедом, а якщо зима, то можна на маршрутці.

На роботу він повинен добиратися велосипедом, а якщо зима, то можна на маршрутці

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Він повинен мати хорошу західну освіту, яку він отримав у вітчизняному виші.

Повинен мати за плечима досвід керівництва великої міжнародної компанії, бути бідним як церковна миша і погоджуватися працювати безплатно.

Обов'язково має бути професійним спортсменом, який легко цитує Тичину, Шопенгауера та Шекспіра та збирає зали на свої стендапи.

Дотримуватись церковних свят усіх конфесій і залишатися агностиком.

Він має бути затятим демократом, який є прихильником жорсткої диктатури та підтримує легалізацію марихуани, зброї та проституції

Він має бути затятим демократом, який є прихильником жорсткої диктатури та підтримує легалізацію марихуани, зброї та проституції.

При цьому він повинен бути відкритим, звітувати про все, інформувати про свою діяльність і не гаяти часу на соцмережі.

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Нардеп має бути інтелігентною людиною, яка легко спілкується у звичному стилі Поворознюка.

Він повинен говорити правду, яка не викликає тривоги й нікого не засмутить.

І найголовніше, що він має слухати всі поради, всіх коментаторів та виборців у тих самих соцмережах, у яких не повинен сидіти, але має виконувати їх.

Я нічого не забув?

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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