Збірну України очолив колишній тренер "Барселони"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Кортеса було призначено новим головним тренером жіночої збірної України напередодні ввечері, 17 листопада) на засідання виконкому УАФ.

35-річний Луїс Кортес з 2009-го по 2021 рік очолював жіночу команду "Барселони", яку минулого сезону привів до перемоги в Лізі чемпіонів. Був визнаний УЄФА (Союзом європейських футбольних асоціацій) найкращим жіночим тренером 2021 року.

На посаді головного тренера збірної України Луїс Кортес змінив Наталію Зінченко.