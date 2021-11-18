Збірну України очолив колишній тренер "Барселони"
Новим головним тренером жіночої збірної України з футболу став екстренер іспанської "Барселони" Луїс Кортес
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Кортеса було призначено новим головним тренером жіночої збірної України напередодні ввечері, 17 листопада) на засідання виконкому УАФ.
35-річний Луїс Кортес з 2009-го по 2021 рік очолював жіночу команду "Барселони", яку минулого сезону привів до перемоги в Лізі чемпіонів. Був визнаний УЄФА (Союзом європейських футбольних асоціацій) найкращим жіночим тренером 2021 року.
На посаді головного тренера збірної України Луїс Кортес змінив Наталію Зінченко.
- Нагадаємо, 17 листопада УАФ призначила Олександра Петракова повноправним головним тренером збірної України.
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