Жіноча збірна України зганьбилась в матчі проти Іспанії у кваліфікації ЧС-2023
У 3-му турі відбору ЧС-2023 жіноча збірна України вдома ганебно поступилась Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Ковалівці, неподалік Києва, завершився з рахунком 0:6 на користь іспанок. Україна пропустила два голи у першому таймі і чотири у другому.
Для збірної України це був другий матч у кваліфікації ЧС-2023, в українок три набраних бали. Іспанія вже встигла провести три зустрічі, всі завершились перемогами. В групі також виступають Фарери, Шотландія та Угорщина.
В основний раунд ЧС-2023 напряму вийде команда, яка посяде перше місце та три кращих збірних, що займуть другу позицію.
Чемпіонат світу-2023
Кваліфікація. 3-й тур
Група В
26 жовтня
Україна - Іспанія 0:6
Голи: Путельяс, 9, Ісаса, 33, 82, 84, Ейсагірре, 68, Редондо, 90+2
- 21 вересня жіноча збірна України перемогла Туреччину у контрольному матчі.
- 21 жовтня жіноча збірна України з футболу розгромно перемогла Фарерські острови кваліфікації ЧС-2023.
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