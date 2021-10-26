Жіноча збірна України зганьбилась в матчі проти Іспанії у кваліфікації ЧС-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив у Ковалівці, неподалік Києва, завершився з рахунком 0:6 на користь іспанок. Україна пропустила два голи у першому таймі і чотири у другому.



Для збірної України це був другий матч у кваліфікації ЧС-2023, в українок три набраних бали. Іспанія вже встигла провести три зустрічі, всі завершились перемогами. В групі також виступають Фарери, Шотландія та Угорщина.



В основний раунд ЧС-2023 напряму вийде команда, яка посяде перше місце та три кращих збірних, що займуть другу позицію.



Чемпіонат світу-2023



Кваліфікація. 3-й тур



Група В



26 жовтня



Україна - Іспанія 0:6



Голи: Путельяс, 9, Ісаса, 33, 82, 84, Ейсагірре, 68, Редондо, 90+2





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