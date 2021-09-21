Жіноча збірна України з футболу обіграла Туреччину

Про це повідомляє Еспресо.TV



Матч Україна - Туреччина відбувся у рамках підготовки жіночої збірної до кваліфікації ЧС-2023. Українки здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забила Ольга Бойченко.



Кваліфікаційний турнір ЧС-2023 стартує в жовтні. Цьогоріч команді належить зіграти чотири матчі кваліфікації чемпіонату світу. 21 та 26 жовтня жіноча збірна проведе два домашні поєдинки - зі збірними Фарерських островів та Іспанії.



Наприкінці осені також відбудуть два виїзні матчі - із командами Шотландії (26 листопада) та Угорщини (30 листопада).



Контрольний матч



Жінки



21 вересня



Україна - Туреччина 1:0



Гол: Бойченко, 13



Україна: Бондарчук, Подольська (Шевчук, 88), Петрик (Корсун, 81), Калініна (Кочнєва, 70), Бойченко (Панцулая, 46), Шматко, Овдійчук (Куніна, 73), Апанащенко (к), Кравчук (Андрухів, 90+2), Хімич, Кравець.

9 вересня харківський "Житлобуд-1" вийшов в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів.

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