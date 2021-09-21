Жіноча збірна України з футболу обіграла Туреччину
Жіноча збірна України з футболу перемогла Туреччину у контрольному матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV
Матч Україна - Туреччина відбувся у рамках підготовки жіночої збірної до кваліфікації ЧС-2023. Українки здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забила Ольга Бойченко.
Кваліфікаційний турнір ЧС-2023 стартує в жовтні. Цьогоріч команді належить зіграти чотири матчі кваліфікації чемпіонату світу. 21 та 26 жовтня жіноча збірна проведе два домашні поєдинки - зі збірними Фарерських островів та Іспанії.
Наприкінці осені також відбудуть два виїзні матчі - із командами Шотландії (26 листопада) та Угорщини (30 листопада).
Контрольний матч
Жінки
21 вересня
Україна - Туреччина 1:0
Гол: Бойченко, 13
Україна: Бондарчук, Подольська (Шевчук, 88), Петрик (Корсун, 81), Калініна (Кочнєва, 70), Бойченко (Панцулая, 46), Шматко, Овдійчук (Куніна, 73), Апанащенко (к), Кравчук (Андрухів, 90+2), Хімич, Кравець.
- 9 вересня харківський "Житлобуд-1" вийшов в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів.
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