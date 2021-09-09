Українська команда вийшла в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Житлобуд-1" переміг в матчі-відповіді кіпрський "Аполлон" (3:1) і вийшов в груповий етап жіночої Ліги чемпіонів.



Жеребкування групового раунду відбудеться 13 вересня. Матчі пройдуть з 5-6 жовтня по 15-16 грудня.



Жіноча Ліга чемпіонів



2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь



9 вересня



"Житлобуд-1" (Україна) - "Аполлон" (Кіпр) - 3:1 (перший матч - 2:1)



Голи: Бойченко, 15, Овдійчук, 20, 62 - Алексанян, 65 (авт.)



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