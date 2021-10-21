Жіноча збірна України розтрощила Фарери у кваліфікації ЧС-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У відборі на чемпіонат світу-2023 жіноча збірна України вдома без жодних проблем обіграла команду Фарерських островів. Матч завершився з рахунком 4:0 на користь нашої команди.



Голами відзначились українські футболістки Ніколь Козлова, Роксолана Кравчук, Ольга Бойченко та Катерина Корсун.



Для збірної України це був лише перший матч у кваліфікації ЧС-2023. Фарери вже встигли провести три зустрічі, всі завершились поразками. В групі також виступають Іспанія, Шотландія та Угорщина.



В основний раунд ЧС-2023 напряму вийде команда, яка посяде перше місце та три кращих збірних, що займуть другу позицію.



Чемпіонат світу-2023



Кваліфікація. 3-й тур



Група В



21 жовтня



Україна - Фарерські острови 4:0



Голи: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79

21 вересня жіноча збірна України перемогла Туреччину у контрольному матчі.