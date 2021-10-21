Жіноча збірна України розтрощила Фарери у кваліфікації ЧС-2023
Жіноча збірна України з футболу розгромно перемогла Фарерські острови кваліфікації ЧС-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У відборі на чемпіонат світу-2023 жіноча збірна України вдома без жодних проблем обіграла команду Фарерських островів. Матч завершився з рахунком 4:0 на користь нашої команди.
Голами відзначились українські футболістки Ніколь Козлова, Роксолана Кравчук, Ольга Бойченко та Катерина Корсун.
Для збірної України це був лише перший матч у кваліфікації ЧС-2023. Фарери вже встигли провести три зустрічі, всі завершились поразками. В групі також виступають Іспанія, Шотландія та Угорщина.
В основний раунд ЧС-2023 напряму вийде команда, яка посяде перше місце та три кращих збірних, що займуть другу позицію.
Чемпіонат світу-2023
Кваліфікація. 3-й тур
Група В
21 жовтня
Україна - Фарерські острови 4:0
Голи: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79
- 21 вересня жіноча збірна України перемогла Туреччину у контрольному матчі.
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