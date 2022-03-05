Збитий над Черніговом літак обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами, - Енергоатом
Російський літак, який 5 березня збили в небі над Черніговом, скидав на місто фугасно-авіаційні бомби
Про це повідомив Енергоатом.
"Літак, який збили над Черніговом 5 березня, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами - ФАБ-500", - ідеться в заяві.
Такі ж три бомби знайшли біля літака.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе