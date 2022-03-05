Збитий над Черніговом літак обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами, - Енергоатом

Про це повідомив Енергоатом.



"Літак, який збили над Черніговом 5 березня, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами - ФАБ-500", - ідеться в заяві.



Такі ж три бомби знайшли біля літака.



Як інформує



Довідка: ФАБ-500 - 500-кілограмова авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою, розроблена СРСР. Здібільшого її застосовують РФ і держави-замовники. Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Північ" повідомило, що біля Чернігова ЗСУ збили ворожий штурмовик.

Згодом у Чернігівській області спіймали пілота збитого російського Су-25. Як інформує Obozrevatel , за допомогою ФАБ-500 окупанти також обстрілювали Харків.Довідка: ФАБ-500 - 500-кілограмова авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою, розроблена СРСР. Здібільшого її застосовують РФ і держави-замовники. Рособоронекспорт заявляє, що бомба гарантовано вражає наземні цілі: військово-промислові та військово-польові об'єкти, живу силу, легкоброньовану та легковразливу техніку й залізниці.

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