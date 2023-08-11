Про це інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, військова частина та швейна фабрика у 2022 році уклали договір на постачання форми для військових підрозділів Сил територіальної оборони.

"Умови договору передбачали постачання вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн гривень. Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн гривень, а згодом решту обумовлених договорами коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти встановили, що замовлена військова форма виявилась неналежної якості, тому її використовувати не можуть.

Директору приватної фірми повідомили про підозру у заволодінні коштами, які виділялися на закупівлю форменого одягу для військовослужбовців (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину, зокрема, серед військових посадових осіб. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - додали у прокуратурі.

У Міністерстві оборони України відреагували на інформацію прокуратури. Там наголосили, що оборонне відомство не здійснювало закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування.

"Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі (визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов) не залучалися", - вказали у Міноборони.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.