Збитковий Укртрансгаз відгуляв корпоратив за 1 млн грн

Про це йдеться в матеріалі журналістів програми ШУСТРОВА LIVE, котрі побували на заході.



Закрита вечірка для 200-т співробітників Укртрансгазу пройшла 10 вересня на одній з елітних баз відпочинку передмістя Києва.



"Це одна з найдорожчих приватних баз. На закритій території - кілька міні-готелів, спа-комплекс, ресторани, 6 бенкетних залів, 5 відкритих терас та спорт-зона," - повідомляють журналісти.



Середній чек у ресторані складає близько 3-х тис. грн, а найдешевший номер - понад 5 тис. грн за добу.



Збиткова компанія орендувала тут бенкетну залу з відкритою терасою та декоративними басейнами вартістю 35 тис. грн. А на їжу та напої для співробітників витратила близько півмільйона грн. Аби гості не нудьгували - співав заслужений артист України Арсен Мірзоян - учасник талант-шоу Голос країни та автор кількох музичних хітів. Година його виступу коштує 5 з половиною тис. доларів, - розповіла журналістам директорка виконавця.



Провів корпоратив для Укртрансгазу відомий телеведучий і актор Петро Мага, чиї послуги обійшлися ще у понад 100 тис грн.



Загалом, за найскромнішими підрахунками, корпоратив компанії коштував близько 1-го мільйона гривень.



За законом, будь-які витрати держкомпаній мають бути проведені офіційно, через систему публічних закупівель Прозорро. Укртрансгаз - державне акціонерне товариство, втім, жодного тендеру про закупівлю послуг з організації свята, оренди ресторану чи послуг музикантів журналісти не знайшли.



"Тож, імовірно, збитковий Укртрансгаз використав на корпоратив для співробітників кошти з іншої статті видатків, наприклад, передбачених на оздоровлення працівників", - припускають журналісти.



Присутній на корпоративні т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома на питання журналістів щодо тендеру та вартості вечірки відповідати не став, у супроводі охорони він втік з бенкету, щойно побачив гостей, які здійснюють відеозапис.



Між тим, у відповіді на інформаційний запит в компанії повідомили, що працівники самостійно оплатили дороговартісний корпоратив за підтримки профспілкової організації.



Перелома очолив Укртрансгаз торік у серпні. А вже за кілька місяців, в листопаді, було реалізовано найгучнішу аферу року - газовий монополіст віддав шахраям 305 млн куб м. державного палива вартістю понад 2 млрд грн. Це відбулося в результаті затвердження судом мирової угоди, яку підписала компанія Укртрансгаз під керівництвом Сергія Переломи.



Детальніше про цю історію читайте у матеріалі: Газ на 2 мільярди для фіктивної фірми: роль керівництва Нафтогазу

