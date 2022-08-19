Збив із рушниці російський винищувач Су-34: пенсіонера з Чернігова нагородили медаллю

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

"У березні, коли російські окупанти безперервно бомбили Чернігів, пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь", - йдеться в повідомленні.

Пенсіонера, який збив ворожий винищувач Су-34, нагородили медаллю "За сприяння в охороні державного кордону".

19 серпня прикордонники виявили сховище рашистів. Після втечі з Чернігівщини окупанти залишили 240 - набоїв калібру 12,7 мм, 36 - снарядів 30 мм, та форму з шевронами.

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