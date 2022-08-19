Військова форма, 240 набоїв і 36 снарядів: на Чернігівщині знайшли схованку загарбників
Прикордонники виявили сховище рашистів. після втечі з Чернігівщини окупанти залишили 240 - набоїв калібру 12,7 мм, 36 - снарядів 30 мм, та форму з шевронами
Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.
Схрон армії РФ знайшли у Михайло-Коцюбинській громаді Чернігівської області.
"В ньому знаходилися 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів калібру 30 мм, а також форма з шевронами РФ", - йдеться в повідомленні.
- Раніше на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів рашистів, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.
- 23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.
- 13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.
- У Чернігівській області прикордонник разом із СБУ, Нацполіцією та вибухотехніками виявили два схрони з російськими боєприпасами.
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