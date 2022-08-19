Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.

Схрон армії РФ знайшли у Михайло-Коцюбинській громаді Чернігівської області.

"В ньому знаходилися 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів калібру 30 мм, а також форма з шевронами РФ", - йдеться в повідомленні.

Раніше на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів рашистів, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.

23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.

13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.

У Чернігівській області прикордонник разом із СБУ, Нацполіцією та вибухотехніками виявили два схрони з російськими боєприпасами.

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