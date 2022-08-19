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Головна війна з Росією Військова форма, 240 набоїв і 36 снарядів: на Чернігівщині знайшли схованку загарбників

Військова форма, 240 набоїв і 36 снарядів: на Чернігівщині знайшли схованку загарбників

19 серпня, 2022 п'ятниця
11:51
війна з Росією Військова форма, 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів 30 мм. На Чернігівщині знайшли сховок російських загарбників

Прикордонники виявили сховище рашистів. після втечі з Чернігівщини окупанти залишили 240 - набоїв калібру 12,7 мм, 36 - снарядів 30 мм, та форму з шевронами

Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.

Схрон армії РФ знайшли у Михайло-Коцюбинській громаді Чернігівської області.

"В ньому знаходилися 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів калібру 30 мм, а також форма з шевронами РФ", - йдеться в повідомленні.

  • Раніше на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів рашистів, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.
  • 23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.
  • 13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.
  • У Чернігівській області прикордонник разом із СБУ, Нацполіцією та вибухотехніками виявили два схрони з російськими боєприпасами.

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російська армія
Чернігівщина
Держприкордонслужба
окуповані території
окупанти
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