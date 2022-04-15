Зброя, фінанси та санкції проти Росії. Зеленський наголосив на тому, чим має допомогти Захід щоби пришвидшити перемогу і мир в Україні
Якщо хтось каже, що війна потриває рік, чи роки, відповідаю, що у ваших силах зробити її значно коротшою
Про це президент України розповів у вечірньому зверненні.
"Завжди кажу нашим партнерам, що від обсягу підтримки України напряму залежить настання миру. Залежить те, скількох іще українців та українок встигнуть вбити окупанти. Якщо хтось каже, що війна потриває рік, чи роки, відповідаю, що у ваших силах зробити її значно коротшою. Чим більше і скоріше ми отримаємо всю зброю, яку запросили – тим сильнішими будуть наші позиції і тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили – тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору це обов'язкові кроки до миру – тим скоріше закінчиться війна", - зазначив Володимир Зеленський.
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