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Зброя, "план Маршалла", трибунал над РФ: Європарламентарі з групи United for Ukraine назвали 6 пріоритетних кроків на підтримку України

9 квітня, 2022 субота
11:46
війна з Росією Депутати групи United for Ukraine

Парламентарі з неформального об'єднання United for Ukraine під час візиту до Києва підписали Декларацію єдності задля європейської України та визначили шість пріоритетних напрямків діяльності

Документ опинився у розпорядженні "Європейської правди".

Під ним стоять підписи експрем’єра Литви Андрюса Кубілюса та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Парламентарі назвали шість пріоритетних напрямків роботи:

- забезпечити військову підтримку Україні на основі конкретних потреб Збройних сил;

- забезпечити гуманітарну допомогу для українців, змушених залишити свої домівки через війну. Для цього пропонують, щоб ЄС створив міжнародний координаційний механізм, через який така допомога буде надходити від країн-членів і всього світу;

- санкційний тиск на Росію, який буде настільки потужним, щоб Кремль змушений був припинити війну, у тому числі енергетичне ембарго, щоб не фінансувати воєнну машину Путіна. Депутати наголошують, що скасовувати санкції можна буде тільки після того, як "останній окупант забереться з української землі";

- "план Маршалла" для повоєнної відбудови України, що включатиме масштабні внески від ЄС, окремих країн та репарації з РФ, які можна забезпечити за рахунок конфіскованих російських активів;

- інтеграція України до ЄС. Депутати закликають невідкладно надати Україні статус країни-кандидата і якнайшвидше перейти до першої стадії інтеграції до єдиного ринку Євросоюзу;

- міжнародний трибунал над РФ за скоєні воєнні злочини та агресивну війну.

Європейські депутати наголосили, що війна РФ проти України є війною проти всього демократичного світу, а злочини російських військових у Бучі засвідчують, що режим у Кремлі фактично не відрізняється від нацистського і готовий на геноцид українців.

"Ми зобов’язуємося зробити усе, що можемо, щоб підтримати оборону України, змусити Росію припинити свої злочинні дії та забезпечити швидку відбудову України після війни. Ми зобов’язуємося забезпечити справедливість для України та відповідальність винним за їхні злочини. Ми зобов’язуємося просувати швидкий вступ України до Євросоюзу. Українці воюють за свою мрію - бути разом з іншими європейцями у родині ЄС. І наш спільний моральний обов’язок - разом боротися за те, щоб ця мрія здійснилася", - йдеться у декларації. 

"Мир у Європі можливо гарантувати тільки за умови, що відповідальні за цю злочинну агресію та варварські воєнні злочини в Україні будуть притягнені до відповідальності, включно з Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком. Це єдиний спосіб забезпечити справедливість і підтримати прагнення російського народу жити у демократичній країні", - переконані парламентарі.

Неформальне об’єднання United for Ukraine ("Разом задля України") заснували з метою координувати зусилля на підтримку України у зв’язку з російською збройною агресією.


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Верховна Рада
санкції
зброя
декларація
трибунал
Руслан Стефанчук
європарламенарі
план Маршалла для України
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