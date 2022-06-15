Зброя потрібна регулярно, більше і швидше. Дмитро Кулеба поспілкувався з Ентоні Блінкеном
Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з державним секретарем США
Про це очільник зовнішньополітичного відомства України написав у Twitter.
"Я висловив вдячність за вже надану США військову допомогу Україні та наголосив на терміновій потребі у більш регулярному постачанні більшої кількості важкого озброєння", - заявив Кулеба.
Також міністр додав, що під час розмови вони з Блінкеном скоординували кроки для посилення санкційного тиску на Росію.
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