Про це очільник зовнішньополітичного відомства України написав у Twitter.

"Я висловив вдячність за вже надану США військову допомогу Україні та наголосив на терміновій потребі у більш регулярному постачанні більшої кількості важкого озброєння", - заявив Кулеба.

Також міністр додав, що під час розмови вони з Блінкеном скоординували кроки для посилення санкційного тиску на Росію.

15 червня Зеленський поговорив з Джонсоном про війну та продовольчу безпеку.

Пентагон назвав перелік озброєння, яке надасть Україні, згідно з новим пакетом допомоги.