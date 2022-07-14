Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Контроль за зброєю - це завжди добре. Військова допомога Україні координується військовими, дипломатичними відомствами, структурами підконтрольними Україні та державними органами країн, що надають озброєння й військову техніку. Було створено логістичні центри, в яких є система обліку військової техніки й відстеження її у реальному часі", - пояснив Рябих.

Військовий експерт також додав, що без контролю сучасними засобами й організації передачі даних, неможливо отримувати військову допомогу.

"Великі обсяги військово-технічної допомоги, які отримує Україна, важко логістично організувати. Українські й західні військові стверджують, що зброя під контролем. США відстежують ситуацію щодо розповсюдження нелегальної зброї та мають інструменти, щоб зброя завжди була під контролем", - підкреслив Рябих.

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