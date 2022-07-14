Зброя, яку постачають партнери в Україну, під контролем США, — експерт Defense Express Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що українські й західні військові стверджують - зброя під контролем
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Контроль за зброєю - це завжди добре. Військова допомога Україні координується військовими, дипломатичними відомствами, структурами підконтрольними Україні та державними органами країн, що надають озброєння й військову техніку. Було створено логістичні центри, в яких є система обліку військової техніки й відстеження її у реальному часі", - пояснив Рябих.
Військовий експерт також додав, що без контролю сучасними засобами й організації передачі даних, неможливо отримувати військову допомогу.
"Великі обсяги військово-технічної допомоги, які отримує Україна, важко логістично організувати. Українські й західні військові стверджують, що зброя під контролем. США відстежують ситуацію щодо розповсюдження нелегальної зброї та мають інструменти, щоб зброя завжди була під контролем", - підкреслив Рябих.
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