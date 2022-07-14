У Білому домі розповіли про використання ленд-лізу для України

Про це повідомляє Голос Америки.

"Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти", - сказав посадовець Білого дому.

Він додав, що програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.

Останні постачання американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація президента США використовує для них кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, більш ніж половина з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

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Своєю чергою координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтервʼю "Голосу Америки" додав, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.

"Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт. Його було ухвалено на двопартійній основі, і це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити", - сказав Джон Кірбі.

"Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо", - додав посадовець.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ленд-ліз для України запрацює наприкінці літа або на початку осені.

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