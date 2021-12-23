Збували в Україні несправжні препарати для онкохворих: СБУ припинила діяльність злочинного угруповання
Співробітники СБУ заблокували протиправну діяльність групи осіб, які незаконно ввозили та продавали фейкові лікарські засоби для онкохворих в Україні
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, "бізнес" організували вихідці з Луганська. Майже рік вони незаконно завозили з-за кордону фальсифіковані препарати, маскуючи їх під продукцію відомих виробників, а також незареєстровані та заборонені до продажу в Україні препарати виробництва РФ та Білорусі.
СБУ встановила, що на територію України "товар" доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками, а для його зберігання орендували склад у столиці.
Підроблені ліки збували хворим через онлайн-аптеки.
У ході обшуків за місцем прожвання учасників угруповання правоохоронці вилучили фальсифіковані медичні препарати загальною вартістю 1 млн грн, готівку, сімкарти та банківські картки. Через них правопорушники розраховувалися з покупцями.
Одному зі зловмисників оголошено про підозру за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) КК України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
- Нагадаємо, СБУ знищила масштабну схему вимагання грошей з оптових експортерів вітчизняної продукції до країн Євросоюзу.
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