Здатна знешкоджувати 95% всіх мін: на Харківщині розробили 16-тонну машину для розмінування
На Харківщині працюватиме машина для розмінувань власного виробництва. Її прототип проходив випробування в бойових умовах 4 місяці та підірвала понад 300 протипіхотних мін
Про це повідомили у Харківській ОВА.
"Це дев’ята машина для розмінування, яка працюватиме на Харківщині. Але перша - нашого харківського виробництва", - зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.
У машині застосовані механізми, які дозволяють легко відновити та замінити будь-яку її деталь навіть у випадку наїзду на протитанкову міну та пошкоджень.
Харківська розробка працює дистанційно, на відстані 300 метрів, аби не було загрози ураження уламками для людей. Загальна її вага сягає 16 тонн, а швидкість роботи - 3-4 км/год.
Крім того, машина має 4 камери, що допомагають в управлінні, а також здатна знешкоджувати 95 % всіх мін.
В ОВА додали, що навчання операторів триватиме кілька тижнів. Після цього машину одразу спрямують на один із "найзасміченіших" напрямків.
- 2 серпня в Україні сертифікували першу машину для розмінування українського виробництва.
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