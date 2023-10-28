Здатна знешкоджувати 95% всіх мін: на Харківщині розробили 16-тонну машину для розмінування

Про це повідомили у Харківській ОВА.

"Це дев’ята машина для розмінування, яка працюватиме на Харківщині. Але перша - нашого харківського виробництва", - зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У машині застосовані механізми, які дозволяють легко відновити та замінити будь-яку її деталь навіть у випадку наїзду на протитанкову міну та пошкоджень.

Харківська розробка працює дистанційно, на відстані 300 метрів, аби не було загрози ураження уламками для людей. Загальна її вага сягає 16 тонн, а швидкість роботи - 3-4 км/год.

Крім того, машина має 4 камери, що допомагають в управлінні, а також здатна знешкоджувати 95 % всіх мін.

В ОВА додали, що навчання операторів триватиме кілька тижнів. Після цього машину одразу спрямують на один із "найзасміченіших" напрямків.