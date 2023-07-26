Про це інформує The Washington Post.

"На відкритому випробувальному полі в сільській місцевості України безпілотник, оснащений бомбою, втратив зв'язок зі своїм оператором після того, як потрапив під атаку електронного обладнання для глушіння, але замість того, щоб впасти на землю, безпілотник прискорився до своєї мети й знищив її", - пише відомство.

FPV-дрони можуть літати без зв’язку з оператором завдяки програмному забезпеченню, яке базується на штучному інтелекті. Воно враховує електронні перешкоди, стабілізує дрон та направляє його на попередньо обрану ціль.

Повідомляється, що безпілотні літальні апарати можуть атакувати навіть рухомі цілі при втраті зв’язку. Програмне забезпечення зі штучним інтелектом для БпЛА розроблено компанією Twist Robotics.

Відомство вважає, що якщо це нововведення приживеться і буде доступним за ціною, то це стане серйозним оновленням для українського арсеналу FPV-дронів. За даними WP, все більше українських компаній розробляють таку технологію, тоді як великі військові держави обговорюють етичність використання машинного інтелекту у бойових діях.