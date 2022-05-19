Здавали переселенцям вигадане житло: учаснику шахрайської схеми з Київщини повідомили про підозру
Прокуратура оголосила підозру учаснику шахрайської схеми зі здачі переселенцям вигаданого житла на Заході України, від якої постраждало 8 людей
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У Києві, на Полтавщині та Кіровоградщині діють шахраї, які "продають" в інтернеті вигадані товари. З початком повномасштабної війни РФ проти України вони "здавали в оренду" житло, якого не існувало.
"У ході слідства викрито одного з учасників цієї схеми - мешканця Київської області. Підозрюваний розміщував в інтернеті оголошення про оренду неіснуючого житла в західних областях країни. Отримавши авансовий платіж від громадян, які через військові дії були вимушені залишити свої домівки, він переставав виходити з ними на зв’язок, а грошові кошти привласнював. Наразі встановлено 8 потерпілих від такої схеми", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Під час обшуків у чоловіка вилучили гроші, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та банківську картку. Йому оголосили підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненом з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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