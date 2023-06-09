Здобутки на передовій, активні дії, оборона: Зеленський провів засідання Ставки

Про це 9 червня Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Щойно провів Ставку. Ситуація на передовій - цьому основна увага. Доповіді - командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, МВС", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час засідання детально обговорили постачання й розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.

"Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій", - наголосив лідер держави.

Крім цього, 9 червня президент говорив з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів.

"Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є, і я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки", - сказав він.

Він додав, що під час перемовин з премʼєр-міністром Японії обговорили підготовку Глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови й трансформації України після війни. А з прем'єр-міністром Нідерландів говорили про подальшу оборонну співпрацю та скоординували позиції перед "Рамштайном". Також обговорили коаліцію "Петріотів" та тренування українських пілотів.

"Є сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції «скіфського золота». Української колекції. Колекції, яка зберігалась у нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини: її не можна віддавати окупанту, грабіжнику", - зазначив лідер.

Крім цього, Володимир Зеленський подякував США за пакет нової оборонної допомоги на понад 2 мільярди доларів.

"Ракети для "Петріотів" та інших систем ППО, посилення нашого захисту на землі, посилення міцності всіх наших воїнів. Дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям Конгресу й усім американцям, які хочуть перемоги свободи так само, як і українці", - сказав Зеленський.