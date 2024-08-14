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Кабмін урегулював порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину

Юлія Юліна
14 серпня, 2024 середа
16:28
Здоров'я лікарня

Уряд ухвалив постанову, яка регулює порядок створення тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом, які функціонуватимуть у разі оголошення карантину

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Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

"Наразі підстав для оголошення карантину в країні немає, однак у разі потреби створення та функціонування тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом регулюватиметься порядком, зазначеним у документі", - пояснили у відомстві.

Зокрема, це стосується:

  • встановлення вимог до приміщень, в яких за потреби відповідно до рішення про встановлення карантину утворюються спеціалізовані лікарні/шпиталі, ізолятори та обсерватори;
  • визначення категорій осіб, які підлягають розміщенню до спеціалізованих лікарень/шпиталів, ізоляторів та обсерваторів;
  • визначення механізму залучення медичних та немедичних працівників до роботи у спеціалізованих лікарнях/ шпиталях, ізоляторах та обсерваторах.

Порядок, затверджений постановою, забезпечує оперативне реагування на надзвичайні ситуації в системі громадського здоров’я, уточнили в МОЗ.

Там зазначили, що тимчасові спеціалізовані лікарні можуть бути розгорнуті в разі спалахів інфекційних хвороб із метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам та у разі необхідності проведення заходів для запобігання поширення інфекційної хвороби.

  • 12 серпня в МОЗ повідомили, що в Україні кількість заражень коронавірусом зросла у майже 6 разів упродовж місяця.
  • За даними КМДА, за другий тиждень серпня в Києві захворіли 1283 людини, з них 174 дитини.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
Медицина
карантин
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