Кабмін урегулював порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину
Уряд ухвалив постанову, яка регулює порядок створення тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом, які функціонуватимуть у разі оголошення карантину
Про це поінформувала пресслужба МОЗ.
"Наразі підстав для оголошення карантину в країні немає, однак у разі потреби створення та функціонування тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом регулюватиметься порядком, зазначеним у документі", - пояснили у відомстві.
Зокрема, це стосується:
- встановлення вимог до приміщень, в яких за потреби відповідно до рішення про встановлення карантину утворюються спеціалізовані лікарні/шпиталі, ізолятори та обсерватори;
- визначення категорій осіб, які підлягають розміщенню до спеціалізованих лікарень/шпиталів, ізоляторів та обсерваторів;
- визначення механізму залучення медичних та немедичних працівників до роботи у спеціалізованих лікарнях/ шпиталях, ізоляторах та обсерваторах.
Порядок, затверджений постановою, забезпечує оперативне реагування на надзвичайні ситуації в системі громадського здоров’я, уточнили в МОЗ.
Там зазначили, що тимчасові спеціалізовані лікарні можуть бути розгорнуті в разі спалахів інфекційних хвороб із метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам та у разі необхідності проведення заходів для запобігання поширення інфекційної хвороби.
- 12 серпня в МОЗ повідомили, що в Україні кількість заражень коронавірусом зросла у майже 6 разів упродовж місяця.
- За даними КМДА, за другий тиждень серпня в Києві захворіли 1283 людини, з них 174 дитини.
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