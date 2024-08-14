Кабмін урегулював порядок створення спеціалізованих медзакладів у разі карантину

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

"Наразі підстав для оголошення карантину в країні немає, однак у разі потреби створення та функціонування тимчасових лікарень з особливим протиепідемічним режимом регулюватиметься порядком, зазначеним у документі", - пояснили у відомстві.

Зокрема, це стосується:

встановлення вимог до приміщень, в яких за потреби відповідно до рішення про встановлення карантину утворюються спеціалізовані лікарні/шпиталі, ізолятори та обсерватори;

визначення категорій осіб, які підлягають розміщенню до спеціалізованих лікарень/шпиталів, ізоляторів та обсерваторів;

визначення механізму залучення медичних та немедичних працівників до роботи у спеціалізованих лікарнях/ шпиталях, ізоляторах та обсерваторах.

Порядок, затверджений постановою, забезпечує оперативне реагування на надзвичайні ситуації в системі громадського здоров’я, уточнили в МОЗ.

Там зазначили, що тимчасові спеціалізовані лікарні можуть бути розгорнуті в разі спалахів інфекційних хвороб із метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам та у разі необхідності проведення заходів для запобігання поширення інфекційної хвороби.