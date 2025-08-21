Випускає препарат український виробник АТ "Лубнифарм", а до його складу входять лише три компоненти:

1 г мазі містить Метилурацилу — 100 мг — активна речовина, що стимулює регенерацію клітин.

Макрогол 400 і макрогол 1500 — основа мазі, яка забезпечує проникнення діючої речовини в шкіру.

Як діє Метилурацилова мазь 10%?

Уявіть рану як діру в стіні. Метилурацил — це керівник ремонтної бригади, який:

залучає клітини-ремонтники (фібробласти, лімфоцити);

підсилює синтез ДНК, РНК і білків;

пришвидшує "будівництво" нової тканини.

Завдяки цьому мазь сприяє природному загоєнню — м’якому, без грубих рубців і зайвих ускладнень.

Коли може стати в пригоді?

Препарат має репаративну та протизапальну дію. Його застосовують зовнішньо при:

порізах, саднах, тріщинах;

опіках — термічних або сонячних;

пролежнях у лежачих хворих;

тріщинах на губах, сосках, п’ятах;

дрібних післяопераційних швах;

рубцях після акне — як етап догляду.

Застосування у дітей, вагітних, при тривалих або інфікованих ранах — лише після консультації з лікарем.

Як виглядає та як користуватися?

Білувата мазь без вираженого запаху.

Наноситься тонким шаром 1–2 рази на день на чисту суху шкіру.

При потребі — накладається пов’язка.

Курс — індивідуальний, зазвичай 1–4 тижні.

Чому варто мати в аптечці?

Перевага Що це означає для вас Простий, чистий склад Зменшує ймовірність подразнення у разі відсутності індивідуальної чутливості Анаболічні властивості Зменшується ризик утворення рубців Антикатаболічні властивості Зменшується ризик запалення і розпаду білків Репарація тканин Прискорює утворення нової шкіри Доступність Відпускається без рецепта

Коли варто бути обережним:

При індивідуальній чутливості до компонентів можливе почервоніння або свербіж.

Не наносити на гнійні рани без антисептичної обробки.

Не використовувати на слизові оболонки без погодження з лікарем.

Зберігання

Температура — не вище 25 °C.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Після відкриття — щільно закривати тубу.

Термін придатності — 2 роки.

Підсумок



Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — це засіб для місцевого застосування, який тривалий час використовується у практиці догляду за ушкодженою шкірою. Препарат застосовують у разі поверхневих ушкоджень — подряпин, тріщин, опіків — як засіб для підтримки процесів загоєння. Наявність такого засобу в домашній аптечці дозволяє своєчасно надати шкірі необхідну локальну підтримку.

Виробник: АТ "Лубнифарм", Україна

Форма випуску: мазь 10% у тубі по 40 г

Категорія відпуску: без рецепта

Реєстраційна інформація

Реєстраційне посвідчення UA/20743/01/01

Наказ МОЗ України № 87 від 13.01.2025

Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.