Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — проста дія, що допомагає відновлювати шкіру

Анна Хотіна
21 серпня, 2025 четвер
09:30
Здоров'я

У житті трапляються дрібниці, які змушують зупинитися: подряпина, опік, тріщина на п’яті. Прості рішення — часто найнадійніші. Саме їх цінуєш у потрібну мить. Таким засобом може стати Метилурацилова мазь 10%, добре знайома багатьом ще з дитинства

Зміст

Випускає препарат український виробник АТ "Лубнифарм", а до його складу входять лише три компоненти:

  • 1 г мазі містить Метилурацилу — 100 мг — активна речовина, що стимулює регенерацію клітин.
  • Макрогол 400 і макрогол 1500 — основа мазі, яка забезпечує проникнення діючої речовини в шкіру.

Як діє Метилурацилова мазь 10%?

Уявіть рану як діру в стіні. Метилурацил — це керівник ремонтної бригади, який:

  • залучає клітини-ремонтники (фібробласти, лімфоцити);
  • підсилює синтез ДНК, РНК і білків;
  • пришвидшує "будівництво" нової тканини.

Завдяки цьому мазь сприяє природному загоєнню — м’якому, без грубих рубців і зайвих ускладнень.

Коли може стати в пригоді?

Препарат має репаративну та протизапальну дію. Його застосовують зовнішньо при:

  • порізах, саднах, тріщинах;
  • опіках — термічних або сонячних;
  • пролежнях у лежачих хворих;
  • тріщинах на губах, сосках, п’ятах;
  • дрібних післяопераційних швах;
  • рубцях після акне — як етап догляду.

Застосування у дітей, вагітних, при тривалих або інфікованих ранах — лише після консультації з лікарем.

Як виглядає та як користуватися?

  • Білувата мазь без вираженого запаху.
  • Наноситься тонким шаром 1–2 рази на день на чисту суху шкіру.
  • При потребі — накладається пов’язка.
  • Курс — індивідуальний, зазвичай 1–4 тижні.

Чому варто мати в аптечці?

Перевага

Що це означає для вас

Простий, чистий складЗменшує ймовірність подразнення у разі відсутності індивідуальної чутливості
Анаболічні властивостіЗменшується ризик утворення рубців
Антикатаболічні властивостіЗменшується ризик запалення і розпаду білків
Репарація тканинПрискорює утворення нової шкіри
ДоступністьВідпускається без рецепта

Коли варто бути обережним:

  • При індивідуальній чутливості до компонентів можливе почервоніння або свербіж.
  • Не наносити на гнійні рани без антисептичної обробки.
  • Не використовувати на слизові оболонки без погодження з лікарем.

 

Зберігання

  • Температура — не вище 25 °C.
  • Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
  • Після відкриття — щільно закривати тубу.
  • Термін придатності — 2 роки.

 

 

Підсумок


Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — це засіб для місцевого застосування, який тривалий час використовується у практиці догляду за ушкодженою шкірою. Препарат застосовують у разі поверхневих ушкоджень — подряпин, тріщин, опіків — як засіб для підтримки процесів загоєння. Наявність такого засобу в домашній аптечці дозволяє своєчасно надати шкірі необхідну локальну підтримку.

Виробник: АТ "Лубнифарм", Україна
Форма випуску: мазь 10% у тубі по 40 г
Категорія відпуску: без рецепта

Реєстраційна інформація

  • Реєстраційне посвідчення  UA/20743/01/01
  • Наказ МОЗ України № 87 від 13.01.2025

Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

