Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — проста дія, що допомагає відновлювати шкіру
У житті трапляються дрібниці, які змушують зупинитися: подряпина, опік, тріщина на п’яті. Прості рішення — часто найнадійніші. Саме їх цінуєш у потрібну мить. Таким засобом може стати Метилурацилова мазь 10%, добре знайома багатьом ще з дитинства
Випускає препарат український виробник АТ "Лубнифарм", а до його складу входять лише три компоненти:
- 1 г мазі містить Метилурацилу — 100 мг — активна речовина, що стимулює регенерацію клітин.
- Макрогол 400 і макрогол 1500 — основа мазі, яка забезпечує проникнення діючої речовини в шкіру.
Як діє Метилурацилова мазь 10%?
Уявіть рану як діру в стіні. Метилурацил — це керівник ремонтної бригади, який:
- залучає клітини-ремонтники (фібробласти, лімфоцити);
- підсилює синтез ДНК, РНК і білків;
- пришвидшує "будівництво" нової тканини.
Завдяки цьому мазь сприяє природному загоєнню — м’якому, без грубих рубців і зайвих ускладнень.
Коли може стати в пригоді?
Препарат має репаративну та протизапальну дію. Його застосовують зовнішньо при:
- порізах, саднах, тріщинах;
- опіках — термічних або сонячних;
- пролежнях у лежачих хворих;
- тріщинах на губах, сосках, п’ятах;
- дрібних післяопераційних швах;
- рубцях після акне — як етап догляду.
Застосування у дітей, вагітних, при тривалих або інфікованих ранах — лише після консультації з лікарем.
Як виглядає та як користуватися?
- Білувата мазь без вираженого запаху.
- Наноситься тонким шаром 1–2 рази на день на чисту суху шкіру.
- При потребі — накладається пов’язка.
- Курс — індивідуальний, зазвичай 1–4 тижні.
Чому варто мати в аптечці?
Перевага
Що це означає для вас
|Простий, чистий склад
|Зменшує ймовірність подразнення у разі відсутності індивідуальної чутливості
|Анаболічні властивості
|Зменшується ризик утворення рубців
|Антикатаболічні властивості
|Зменшується ризик запалення і розпаду білків
|Репарація тканин
|Прискорює утворення нової шкіри
|Доступність
|Відпускається без рецепта
Коли варто бути обережним:
- При індивідуальній чутливості до компонентів можливе почервоніння або свербіж.
- Не наносити на гнійні рани без антисептичної обробки.
- Не використовувати на слизові оболонки без погодження з лікарем.
Зберігання
- Температура — не вище 25 °C.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- Після відкриття — щільно закривати тубу.
- Термін придатності — 2 роки.
Підсумок
Метилурацилова мазь 10% АТ "Лубнифарм" — це засіб для місцевого застосування, який тривалий час використовується у практиці догляду за ушкодженою шкірою. Препарат застосовують у разі поверхневих ушкоджень — подряпин, тріщин, опіків — як засіб для підтримки процесів загоєння. Наявність такого засобу в домашній аптечці дозволяє своєчасно надати шкірі необхідну локальну підтримку.
Виробник: АТ "Лубнифарм", Україна
Форма випуску: мазь 10% у тубі по 40 г
Категорія відпуску: без рецепта
Реєстраційна інформація
- Реєстраційне посвідчення UA/20743/01/01
- Наказ МОЗ України № 87 від 13.01.2025
Перед застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.5
- Актуальне
- Важливе