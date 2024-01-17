"Світ має підготуватися": в Давосі обговорили ймовірні загрози "хвороби Х"
У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали світ підготуватися до невідомих захворювань, зокрема передбачити систему раннього попередження в разі "хвороби Х"
Про це в Давосі заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, пише The Guardian.
Він розповів, що ідея так званої "хвороби Х" не нова, ВООЗ почала застосовувати цей термін з 2018 року. Також Гебреїсус повідомив, що ВООЗ почала готуватися до вірусу, подібного на COVID, ще до 2020 року.
"Ви можете навіть назвати COVID першою хворобою X, і це може статися знову", - сказав він.
За його словами, дехто каже, що таке обговорення може спричинити паніку, проте очільник організації запевняє: це не так.
"Краще передбачити те, що може статися, тому що в нашій історії це траплялося багато разів. Ми не маємо зустрічати події непідготовленими. Також ми можемо підготуватися до деяких невідомих речей", - пояснив він.
Така підготовка до потенційної нової хвороби передбачає систему раннього попередження. Також вона має на увазі системи, які потрібні у випадках гострої потреби в додаткових медичних приміщеннях і робочій силі.
Що відомо про "хворобу X"
Гіпотетична назва невідомого патогену "хвороба X" використовується серед вчених для заохочення розробки контрзаходів, у тому ж числі вакцин і тестів, які можуть бути застосовані в разі майбутнього спалаху. За словами голови Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, "Х" у назві означає "несподіваність".
14 січня стало відомо, що на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 17 січня обговорюватимуть можливу пандемію, яка може бути спричинена також "хворобою X". Науковці зібралися обговорити методи протидії недузі, яка потенційно може у 20 разів перевершити COVID-19 за смертністю.
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