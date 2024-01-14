У Давосі обговорять у 20 разів смертоноснішу за COVID "Хворобу X"

Про це інформує World Economic Forum.

"З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що невідома "Хвороба X" може призвести до у 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів", – йдеться в програмі заходу.

Серед спікерів будуть присутні Тедрос Аданом Гебреїсус - генеральний директор ВООЗ; Шям Бішен - керівник Центру здоров’я та охорони здоров’я; член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві; Рой Джейкобс - президент і головний виконавчий директор Royal Philips; Пріта Редді - виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd; Нісія Триндаде Ліма - міністр охорони здоров’я Бразилії; Мішель Демаре - голова правління AstraZeneca Plc; Джаміль Едмонд Андерлін - головний редактор Europe, Politico.

Що відомо про "Хворобу X"

Гіпотетична назва невідомого патогену "Хвороба X" використовується серед вчених для заохочення розробки контрзаходів, у тому ж числі вакцин і тестів, які можуть бути застосовані в разі майбутнього спалаху.

За словами голови Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, "Х" у назві означає "несподіваність".