У Давосі обговорять у 20 разів смертоноснішу за COVID "Хворобу X"
На Всесвітньому економічному форумі, що відбудеться 17 січня у швейцарському Давосі, обговорять можливу пандемію, яка може бути спричинена "Хворобою X", що потенційно може у 20 разів перевершити COVID-19 за смертністю
Про це інформує World Economic Forum.
"З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що невідома "Хвороба X" може призвести до у 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів", – йдеться в програмі заходу.
Серед спікерів будуть присутні Тедрос Аданом Гебреїсус - генеральний директор ВООЗ; Шям Бішен - керівник Центру здоров’я та охорони здоров’я; член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві; Рой Джейкобс - президент і головний виконавчий директор Royal Philips; Пріта Редді - виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd; Нісія Триндаде Ліма - міністр охорони здоров’я Бразилії; Мішель Демаре - голова правління AstraZeneca Plc; Джаміль Едмонд Андерлін - головний редактор Europe, Politico.
Що відомо про "Хворобу X"
Гіпотетична назва невідомого патогену "Хвороба X" використовується серед вчених для заохочення розробки контрзаходів, у тому ж числі вакцин і тестів, які можуть бути застосовані в разі майбутнього спалаху.
За словами голови Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, "Х" у назві означає "несподіваність".
-
У ВООЗ заявили, що низький рівень вакцинації проти останніх варіантів COVID-19 і грипу цієї зими чинить тиск на системи охорони здоров’я багатьох країн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе