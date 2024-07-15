Торік у світі 14,5 млн дітей не отримали вакцину від дифтерії, кашлюку й правця, - ООН
У 2023 році близько 14,5 млн дітей по всьому світу не отримали щеплення від кашлюку, дифтерії та правця. Це пов’язано із зростанням збройних конфліктів у різних частинах світу, оскільки вони перешкоджають постачанню вакцини
Про це заявили в ООН, передає Reuters.
Відповідно до ООН, у 2022 році щеплення не отримали менше ніж 13,9 млн дітей у світі, тоді як під час пандемії Covid-19 невакцинованих дітей було більше - близько 18 млн.
У 2023 році повний курс щеплень у світі отримали 84% немовлят, що є нижче рівня, який потрібен для запобігання захворюванням.
Водночас того ж року збільшилася кількість невакцинованих дітей в країнах, які постраждали від війни. Зокрема, в Судані рівень дітей із щепленнями впав до 57% із 75%.
Зазначається, що Афганістан, Судан і Ємен поповнили перелік 20 країн із найбільшою кількістю невакцинованих дітей.
У той час у звіті ООН зафіксована позитивна статистика. Зокрема, в Африці торік було близько на 600 тис. менше дітей, які не отримали жодної дози вакцини, аніж у 2022.
"В Україні також спостерігається покращення, попри війну з Росією", - додає Reuters.
- 21 лютого повідомлялося, що більш ніж половина країн світу стикнуться з високими або дуже високими ризиками спалахів кору до кінця 2024 року, якщо не вжити термінових профілактичних заходів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.06
- Актуальне
- Важливе