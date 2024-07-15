Торік у світі 14,5 млн дітей не отримали вакцину від дифтерії, кашлюку й правця, - ООН

Про це заявили в ООН, передає Reuters.

Відповідно до ООН, у 2022 році щеплення не отримали менше ніж 13,9 млн дітей у світі, тоді як під час пандемії Covid-19 невакцинованих дітей було більше - близько 18 млн.

У 2023 році повний курс щеплень у світі отримали 84% немовлят, що є нижче рівня, який потрібен для запобігання захворюванням.

Водночас того ж року збільшилася кількість невакцинованих дітей в країнах, які постраждали від війни. Зокрема, в Судані рівень дітей із щепленнями впав до 57% із 75%.

Зазначається, що Афганістан, Судан і Ємен поповнили перелік 20 країн із найбільшою кількістю невакцинованих дітей.

У той час у звіті ООН зафіксована позитивна статистика. Зокрема, в Африці торік було близько на 600 тис. менше дітей, які не отримали жодної дози вакцини, аніж у 2022.

"В Україні також спостерігається покращення, попри війну з Росією", - додає Reuters.