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Більше половини країн світу матимуть високі ризики спалахів кору до кінця року, - ВООЗ

21 лютого, 2024 середа
14:40
Здоров'я Кір

Більше половини країн світу стикнуться з високими або дуже високими ризиками спалахів кору до кінця 2024 року, якщо не вжити термінових профілактичних заходів

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я, повідомляє Reuters.

Кількість випадків захворювання на кір зростає у більшості регіонів. Основною причиною такої статистики є пропущені щеплення під час пандемії коронавірусу. Тоді системи охорони здоров’я через перенавантаження відставали від планових щеплень від захворювань, яким можна було запобігти.

"Ми бачимо, відповідно до даних, отриманих з Центрів з контролю та профілактики захворювань США: більше половини всіх країн світу матимуть високий або дуже високий ризик спалахів до кінця цього року", - сказала старша технічна радниця з питань кору та краснухи Наташа Кроукрофт.

Вона заявила, що в урядів "відсутні зобов’язання" через проблеми економічних криз і військових конфліктів, тому закликала до термінових дій для захисту дітей.

Кір - це заразне вірусне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Воно переважно вражає дітей віком до 5 років. ВООЗ наголошує, що попередити кір можна за допомогою двох доз вакцин, і, за даними організації, завдяки цьому вдалося запобігти понад 50 млн смертей.

Відповідно до ВООЗ, торік кількість випадків захворювання зросла на 79% - до більше 300 тис.

"У нас було багато спалахів кору по всьому світу, і країни із середнім рівнем доходу дійсно постраждали. І ми стурбовані тим, що 2024 рік буде схожий на 2019 рік", – додала Кроукрофт.

  • 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість захворювань на кір у Європі зросла у 30 разів і продовжує зростати з тривожною швидкістю.
Теги:
Суспільство
Світ
Медицина
ВООЗ
вакцина
Вакцинація
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