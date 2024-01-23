У ВООЗ заявили, що захворюваність на кір у Європі зросла в 30 разів
У вівторок, 23 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість захворювань на кір у Європі зросла у 30 разів і продовжує зростати з тривожною швидкістю
Про це повідомляє Bloomberg.
У період з січня по жовтень 2023 року в Європі було зареєстровано понад 30 тисяч випадків кору в порівнянні з 941 випадком за весь 2022 рік. За даними ВООЗ, це зростання, яке супроводжувалося майже 21 тисячею госпіталізацій і п'ятьма смертями, ставить під загрозу прогрес на шляху до подолання цієї хвороби.
Значною мірою це пов'язано з низьким рівнем охоплення вакцинацією, оскільки пандемія призвела до пропущених щеплень серед дітей. У ВООЗ зазначили, що в період з 2020 по 2022 рік понад 1,8 мільйона немовлят в Європі не отримали щеплення від кору.
Наразі низка країн проводить кампанії надолужування пропущених щеплень.
"Вакцинація - єдиний спосіб захистити дітей від цієї потенційно небезпечної хвороби", - зазначив Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ в Європі.
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У січні у 5 областях України зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" — JN.1, який називають "Дженні".
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