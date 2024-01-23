У ВООЗ заявили, що захворюваність на кір у Європі зросла в 30 разів

Про це повідомляє Bloomberg.

У період з січня по жовтень 2023 року в Європі було зареєстровано понад 30 тисяч випадків кору в порівнянні з 941 випадком за весь 2022 рік. За даними ВООЗ, це зростання, яке супроводжувалося майже 21 тисячею госпіталізацій і п'ятьма смертями, ставить під загрозу прогрес на шляху до подолання цієї хвороби.

Значною мірою це пов'язано з низьким рівнем охоплення вакцинацією, оскільки пандемія призвела до пропущених щеплень серед дітей. У ВООЗ зазначили, що в період з 2020 по 2022 рік понад 1,8 мільйона немовлят в Європі не отримали щеплення від кору.

Наразі низка країн проводить кампанії надолужування пропущених щеплень.

"Вакцинація - єдиний спосіб захистити дітей від цієї потенційно небезпечної хвороби", - зазначив Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ в Європі.