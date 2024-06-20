У МОЗ розповіли, яких лікарів не вистачає українській медицині

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

За словами очільника МОЗ, в українській медицині прогнозують глобальний дефіцит кадрів до 2030 року. Через це у відомстві розробляють стратегії щодо забезпечення працівниками системи охорони здоров'я.

Ляшко зазначив, що зараз державі найбільше не вистачає лікарів-психіатрів та клінічних психологів, а також фахівців у терапевтичній галузі.

"Це залежить від регіону, але зростає там, де зростає проблема. Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму – ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", - пояснив він.