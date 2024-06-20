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У МОЗ розповіли, яких лікарів не вистачає українській медицині

20 червня, 2024 четвер
15:23
Здоров'я Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Олег Ляшко повідомив, що зараз Україна потребує зокрема лікарів-психіатрів, клінічних психологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевтів мови й мовлення

Зміст

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

За словами очільника МОЗ, в українській медицині прогнозують глобальний дефіцит кадрів до 2030 року. Через це у відомстві розробляють стратегії щодо забезпечення працівниками системи охорони здоров'я.

Ляшко зазначив, що зараз державі найбільше не вистачає лікарів-психіатрів та клінічних психологів, а також фахівців у терапевтичній галузі.

"Це залежить від регіону, але зростає там, де зростає проблема. Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму – ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", - пояснив він.

  • 13 червня стало відомо, що Україні потрібно понад 4,5 млн працездатного населення, аби відновити економіку. Водночас чисельність таких громадян у 2024 році скоротилась на 40%, у порівнянні з 2021 роком.
Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
Віктор Ляшко
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