Для відновлення української економіки потрібно 4,5 млн працездатних громадян, - експертка

Про це заявила провідна експертка соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Піщуліна на фаховій дискусії "Трудоресурсні виклики для відновлення України", передає Укрінформ.

"Згідно з експертними оцінками, чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме", - розповіла вона.

Піщуліна акцентувала, що станом на сьогодні Україні потрібно понад 4,5 млн працездатних громадян для відновлення економіки. Також вона зазначила, що на скорочення такого населення впливають демографічні та регіональні процеси.

"Наразі збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та наявний ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні. Відбулася релокація підприємств у тилові регіони України, однак на заході складно створювати ОПК, бо там не було до сьогодні великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня промислово-технічна культура", - пояснила експертка.