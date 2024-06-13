Для відновлення української економіки потрібно 4,5 млн працездатних громадян, - експертка
Україні потрібно понад 4,5 млн працездатного населення, аби відновити економіку. Водночас чисельність таких громадян у 2024 році скоротилась на 40%, у порівнянні з 2021 роком
Про це заявила провідна експертка соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Піщуліна на фаховій дискусії "Трудоресурсні виклики для відновлення України", передає Укрінформ.
"Згідно з експертними оцінками, чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме", - розповіла вона.
Піщуліна акцентувала, що станом на сьогодні Україні потрібно понад 4,5 млн працездатних громадян для відновлення економіки. Також вона зазначила, що на скорочення такого населення впливають демографічні та регіональні процеси.
"Наразі збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та наявний ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні. Відбулася релокація підприємств у тилові регіони України, однак на заході складно створювати ОПК, бо там не було до сьогодні великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня промислово-технічна культура", - пояснила експертка.
- 28 березня повідомлялось, що без зміни демографічної стратегії населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб до 2041 року і до 25,2 млн – до 2051-го. Влада міркує над тим, як цьому запобігти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.46 Купівля 40.46Продаж 41.02
- EUR Купівля 43.68Продаж 44.46
- Актуальне
- Важливе