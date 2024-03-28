Населення України може скоротитися до 25,2 млн у найближчі 26 років: Мінсоцполітики пропонує рішення

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, спираючись на оцінки Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

Мінсоцполітики пропонує ухвалити Стратегію, яка передбачає забезпечення гідного рівня та якості життя кожному українцю, створення умов для повернення громадян України з-за кордону, відтворення населення. В основі концепції – "мінімізація наслідків війни та пом’якшення демографічної кризи, що виразиться у значно кращих параметрах демографічної динаміки".

"За цим варіантом чисельність населення становитиме на 01 січня 2041 року 33,9 млн осіб, на 01 січня 2051-го – 31,6 млн осіб", - зазначили у відомстві.

Стратегічною ціллю №1 названо підвищення рівня народжуваності. У відомстві порахували, що для відновлення чисельності населення цільовий показник народжуваності має становити близько 2,2. Тому влада планує створити належні умови із наданням підтримки сім’ям у реалізації прагнень народити й виховати бажану для них кількість дітей.

Для реалізації цієї стратегічної цілі Мінсоцполітики окреслило 5 завдань.

Друга стратегічна ціль – зниження рівня передчасної смертності, третя – забезпечення міграційного приросту населення.

"Політика щодо повернення має фокусуватися не лише на громадянах України, які виїхали за кордон із початком повномасштабної агресії, але й на тих, що виїхали раніше, та представниках української діаспори – особах українського походження та їх нащадках, які мають громадянство інших держав", - уточнили в Мінсоцполітики.

Там зазначили, що найбільша українська діаспора станом на 2019 рік проживала в Росії. На другому місці – Канада, на третьому – США.

Усього визначено 6 стратегічних цілей.

Раніше демографка Елла Лібанова казала, що, за найбільш оптимістичним прогнозом, через 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 млн людей. На її думку, Україна й через 10 років буде бідною країною, а мільйони чоловіків у разі відкриття кордонів виїдуть до своїх жінок.

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