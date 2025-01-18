Про це повідомляє Reuters.

В Азербайджані зафіксували перший випадок захворювання на мавпячу віспу, - Reuters

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Азербайджану та Союзу управління медичними територіальними одиницями (TABIB), пацієнтом виявився 22-річний громадянин Азербайджану, який перебував у туристичній поїздці за кордоном з 2 по 11 січня.

Через кілька днів після повернення він звернувся до клініки в Баку з симптомами, серед яких були слабкість, підвищена температура, висипання на шкірі, збільшення лімфатичних вузлів і болі в м'язах.

Водночас у членів сім'ї пацієнта, які мали з ним контакт, не виявили ознак захворювання. Наразі вони перебувають під домашнім наглядом

Довідково: Мавпяча віспа - це вірусна інфекція, яка поширюється через тісний контакт і зазвичай викликає симптоми, схожі на грип, та гнійні висипання. Зазвичай вона протікає в легкій формі, але може бути смертельною.