В Азербайджані зафіксували перший випадок захворювання на мавпячу віспу, - Reuters
У суботу, 18 січня, в Азербайджані зафіксували перший випадок захворювання на мавпячу віспу. Хворий був ізольований і перебуває на лікуванні в стаціонарі
Про це повідомляє Reuters.
В Азербайджані зафіксували перший випадок захворювання на мавпячу віспу, - Reuters
За інформацією Міністерства охорони здоров'я Азербайджану та Союзу управління медичними територіальними одиницями (TABIB), пацієнтом виявився 22-річний громадянин Азербайджану, який перебував у туристичній поїздці за кордоном з 2 по 11 січня.
Через кілька днів після повернення він звернувся до клініки в Баку з симптомами, серед яких були слабкість, підвищена температура, висипання на шкірі, збільшення лімфатичних вузлів і болі в м'язах.
Водночас у членів сім'ї пацієнта, які мали з ним контакт, не виявили ознак захворювання. Наразі вони перебувають під домашнім наглядом
Довідково: Мавпяча віспа - це вірусна інфекція, яка поширюється через тісний контакт і зазвичай викликає симптоми, схожі на грип, та гнійні висипання. Зазвичай вона протікає в легкій формі, але може бути смертельною.
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