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В Україні за першу половину серпня зафіксували понад 26 тисяч хворих на COVID-19

Юлія Лаврук
21 серпня, 2024 середа
15:10
Здоров'я коронавірус тест

За першу половину серпня понад 26 тис. українців заразилися новим штамом коронавірусу FLiRT. Зокрема, на лікуванні у шпиталях залишаються до 2,5 тис. пацієнтів

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Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"У червні ми реєстрували, що 2300 українців захворіли на COVID-19. У липні, коли ми почали реєструвати появу цього штаму (FLiRT, - ред.), ми вже бачили 11,5 тисячі, і за першу половину серпня трішки більше ніж 26 тисяч українців звернулися по медичну допомогу", - розповів Кузін.

Водночас він наголосив, що на стаціонарному лікуванні перебуває відносно небагато пацієнтів - від 2 до 2,5 тисячі. Понад 80% хворих - це люди віком 60 років і старші, які не були вакциновані взагалі або впродовж останнього року.

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Кузін також розповів, що FLiRT наразі не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації або складним перебігом, але водночас санлікар зазначив, що цей штам значно швидше передається.

  • У столиці зростає кількість тяжких хворих на COVID-19: наразі у Києві зафіксували 130 випадків.

Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
Коронавірус
COVID-19
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