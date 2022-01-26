Зе-влада може піти на поступки Кремлю під тиском міжнародних партнерів, - Княжицький

Таку думку політик висловив в ефірі телеканалу Еспресо.TV.



“Є великі перестороги того, що під тиском міжнародних партнерів влада може піти на поступки Кремлю. Звичайно ми хвилюємось, щоб цього не сталось. Цього не станеться, якщо справді українська армія буде сильною, тому ми поставили вимогу виділити 50 млрд грн на Збройні сили України. Але Верховна Рада цього не хоче розглядати, як і інші наші ініціативи. Тому будемо реагувати вже по ходу подій.” - розповів Княжицький.



Княжицький зауважив, що Україні точно не можна перетворюватись на другу Боснію та Герцеговину. Він додав, що, якщо Україна матиме ворожий анклав всередині країни, то це не дозволить будувати українцям європейську українську державу.



“Я думаю, що багато людей підштовхує Україну до прямих переговорів з терористичними “ЛНР” та “ДНР”. Це добре, що Єрмак таку інформацію спростовує, але будемо бачити вже за результатами. Ми маємо не допустити цього. Ми не повинні створити жодного прецеденту до того, щоб ми підтримували російські наративи та здалися під дипломатичним тиском.”



Також нардеп додав, що поки канцлером Німеччини була Ангела Меркель в Нормандському форматі вдавалось утримувати українську позицію. За його словами, вдалось зробити так, щоб Мінські домовленості під російське трактування не виконувались.

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