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“Зелена” влада не закінчила епоху бідності, вона її розпочала, - Рева

29 липня, 2021 четвер
15:45
Економіка Андрій Рева

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що влада президента України Володимира Зеленського призводить до зростання бідності серед українців

Таку думку Рева висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.

“Тарифи на комунальні послуги не мають бути вироком для населення. Вироком вони мають стати для тих, хто їх встановлює. Кінець епохи бідності настав, саме тому потрібно врізати соціальні державні програми. Влада не розуміє, як живуть люди і з чим вони стикаються. 90% населення живе на основні доходи громадян, а це пенсії та заробітні плати. Тільки вдумайтесь, за минулий рік пенсії проіндексували на 11%, а середня заробітна плата зросла на 12%. За 5 місяців комунальні платежі виросли на 35%, а продукти харчування більш ніж на 20%. Тобто темпи зростання видатків для українців вдвічі швидші, ніж темпи зростання їх доходів.” - пояснив Рева.

Рева зауважив, що за таких умов зростатиме бідність населення. Він додав, що в 2016 році коефіцієнт бідності складав 56%, а в 2019 році він складав 41%. За його словами, влада Зеленського за рік збільшила такий коефіцієнт на 10%, тобто в 2020 році він складав 51%.

“Для того, щоб зменшувати коефіцієнт бідності влада повинна збільшувати соціальні видатки, щоб підтримати людей в скрутний час. Вони ж роблять навпаки. Уряд, між першим та другим читанням, зменшив дотації Пенсійному фонду України на 8,5 млрд грн. То про, що можна говорити далі, коли влада свідомо знижує соціальні видатки. Вони не закінчили епоху бідності, вони її розпочали” - додав Рева.

Рева згадав і скорочення видатків на систему субсидій на 20 млрд грн. Він додав, що про закладені в бюджеті 36,6 млрд грн вони попереджували владу, що такої суми не вистачить, але їхніх зауважень ніхто не взяв до уваги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виніс питання про підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня на засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

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бідність
зростання цін
Андрій Рева
Коментар з Христиною Шкудор
зарплати
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