Зеленський 11 грудня відвідає США та зустрінеться з Байденом

Про це пише Офіс президента.

"11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України. Він також планує обговорити оборонну співпрацю між країнами, зокрема спільні проєкти із виробництва зброї та систем ППО, а також координацію зусиль двох держав у 2024 році.

Пізніше прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що лідери зустрінуться у вівторок, 12 грудня.

"Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливе значення подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - додали у відомстві.