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Головна Суспільство Зеленський 11 грудня відвідає США та зустрінеться з Байденом
Оновлено

Зеленський 11 грудня відвідає США та зустрінеться з Байденом

10 грудня, 2023 неділя
22:52
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, приїде у Сполучені Штати. Там він планує зустрітися із його американським колегою Джо Байденом

Про це пише Офіс президента.

"11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України. Він також планує обговорити оборонну співпрацю між країнами, зокрема спільні проєкти із виробництва зброї та систем ППО, а також координацію зусиль двох держав у 2024 році.

Пізніше прессекретарка Білого дому  Карін Жан-П’єр заявила, що лідери зустрінуться у вівторок, 12 грудня.

"Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливе значення подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - додали у відомстві.

  • Зеленський прибув на інаугурацію новообраного аргентинського президента Хав'єра Мілея.
  • Під час офіційних відвідин Аргентини глава української держави провів перемовини з лідерами Уругваю, Парагваю та Еквадору.

Світ
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
США
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