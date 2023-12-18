Зеленський 19 грудня проведе підсумкову пресконференцію

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням.

В Офісі президента долали, що від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, оператора і фотографа.

Про час і місце проведення заходу учасникам повідомлять в листі - підтвердженні акредитації.