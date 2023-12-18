Зеленський 19 грудня проведе підсумкову пресконференцію
У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського
Про це інформує пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням.
В Офісі президента долали, що від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, оператора і фотографа.
Про час і місце проведення заходу учасникам повідомлять в листі - підтвердженні акредитації.
- У ніч з 14 на 15 грудня президент Зеленський опублікував звернення до українців, де розповів, що повернувся в Україну і зараз перебуває у Львові та підсумував результат міжнародного турне.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.08 Купівля 37.08Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе