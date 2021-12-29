Зеленський 3 роки пояснює, чому він не може виконати свої обіцянки, - ексміністр Розенко
Ексміністр соцполітики Павло Розенко вважає, що президент Володимир Зеленський не виконав жодної серйозної обіцянки за час каденції
Про це він сказав у ефірі "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Для мене є дуже дивною ще висока підтримка Зеленського. Логіку людей, які йому досі довіряють зрозуміти важко. Досі іде ця історія "Проти Порошенка". Якщо проводити чітку аналітику і подивитись, які здобутки команди Зеленського ми побачимо, що жодної серйозної передвиборчої обіцянки він не виконав", - вважає Розенко.
Він перелічив, які обіцянки не виконав президент.
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"Не опустив ціни на ЖКГ, не підняв суттєво пенсії, заробітні плати. Пенсіонери продовжують платити комунальні послуги, хоча Зеленський обіцяв, що вони не будуть платити. Мир на Донбасі, припинення війни - там повністю глухий кут. Ми бачимо, що Зеленський нам три роки пояснює, чому він не може виконати свої обіцянки, чому йому так важко працювати", - сказав ексміністр.
На його думку, всі уже розуміють, що у Зеленського три роки є вся повнота влади.
"У нього є можливості, щоб все зробити, що він обіцяв. Йому постійно хтось заважає, як не Разумков, то Порошенко чи олігархи", - підсумував Розенко.
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