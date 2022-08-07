Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги для України

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин,- сказав він.

За словами президента, ситуація на Донбасі залишається важкою.

"Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили", - додав Зеленський.

5 серпня ми писали, що наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки від США становитиме 1 мільярд доларів.

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