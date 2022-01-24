Зеленський був зобов'язаний скликати круглий стіл національної єдності, але він не готовий бути президентом, - Яценюк

Про це він заявив у програмі "Червона лінія" з Сергієм Висоцьким на Еспресо.TV.



"Ця подія не була тільки символічна, а й мала певний зміст. В результаті цієї події відбулось звернення і я сподіваюсь, що завтра в стінах Верховної Ради було зачитано, так як там були депутати парламенту. Це було спільне рішення про те, щоб в стінах парламенту зачитати об'єднавчу позицію щодо того, що треба робити владі та Україні для того, щоб протистояти російській агресії", - сказав експрем'єр.



На його думку, Зеленський повинен був в силу своєї посади мав скликати круглий стіл національної єдності.



"Так сталось, так розпорядилась історія і український народ і Господь Бог, що його обрали президентом України. Він, коли поклав руку на Біблію і давав присягу народу України, він був зобов'язаний скликати в цей момент куруглий стіл національної єдності, мав запросити опозицію і персонально Петра Порошенка і потиснути руку. Сказати: "Зараз у нас основна загроза - це російська агресія. Зараз основний виклик - зберегти Україну. Ми далі будемо розбиратись з нашими політичними викликами", - додав Яценюк.



Він вважає, що Зеленський не поводить себе як президент.



"Зеленський не готовий бути президентом. З точки зору постаті президента. Вже минуло 2,5 роки. Я взагалі таких людей мало зустрічав. Адже в нього є багатих якостей. Але людина повинна вчитися. Це основна якість людини має бути. Вона повинна вчитись до свого останнього дня. Але цього не

відбулось. "Ні" слуг, ні Зеленського не було. Він замість цього, щоб очолити цей процес. Він не просто став осторонь, а створив паралельний трек. Зеленський в часи найбільшої загрози для України вчинив так, не як вчиняють президенти, а як вчиняють лідери-популісти, шоу-мени, але не особи, перед якими стоїть історична відповідальність за країну", - підсумував експрем'єр.

22 січня Київський безпековий форум провів круглий стіл національної єдності, де учасники запропонували суспільству формат національного понадпартійного діалогу для обговорення небезпек зовнішнього і внутрішнього становища України.