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Зеленський: до літа за програмою Grain from Ukraine з України відправлять близько 60 суден із продовольством

3 грудня, 2022 субота
01:08
Економіка Президент України Зеленський

До кінця весни з України в межах ініціативи Grain from Ukraine планується відправити загалом близько 60 суден із зерном

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні в порт Одеси зайшло вже третє судно в межах нашої ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть відправлені в Сомалі. Друге судно – завершує завантаження в порту Чорноморськ – прямуватиме до Ефіопії. На його борту – 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою – "Зерно з України". А загалом до кінця весни відправимо близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що в межах іншої ініціативи з України вдалося експортувати 13 млн тонн зерна.

"Інша наша ініціатива – експортна зернова – дала змогу поставити на продовольчий ринок майже 13 мільйонів тонн української агропродукції. Вагомий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання", - сказав Зеленський.

  • 15 листопада розпочала роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine, яка буде реалізована в партнерстві з World Food Program. У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасниці проєкту.

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Володимир Зеленський
зерно
експорт зерна
зернові
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