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Зеленський доручив Кабміну розглянути питання іспиту для набуття українського громадянства

11 липня, 2022 понедiлок
14:04
Суспільство На фото Володимир Зеленський

У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Денисові Шмигалю розглянути можливість запровадження іспиту для набуття українського громадянства

Про це йдеться у відповіді президента Володимира Зеленського на петицію про запровадження обов'язкового іспиту на набуття українського громадянства, яка набрала понад 26 тис. голосів із необхідних 25 тис.

"...Я звернувся до Прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", – зазначив Зеленьський у відповіді.

Зеленський також відзначив, що такі зміни потребуватимуть законодавчого врегулювання.

Автор петиції пропонує впровадити обов'язковий іспит для отримання громадянства України, який включатиме тести з української мови, з історії України, на знання Конституції України, а також знання Державного Гімну України.

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Кабмін
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історія України
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Володимир Зеленський
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