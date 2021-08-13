Зеленський доручив провести 20 серпня засідання РНБО

Про це повідомили у пресслужбі відомства у коментарі Укрінформу.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 року в м. Київ засідання РНБО України", - йдеться в повідомленні

Про його час і місце буде повідомлено додатково.

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