Зеленський: Фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас – це перший пріоритет

Про це президент України розповів у вечірньому звернення 8 березня

"Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави", – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що кожен день на всіх рівнях в Україні "має бути корисним для нашої оборони". Він подякував усім воїнам, які борються на передовій за Україну та за своїх побратимів, захищають позиції, відбивають штурми, а також тим, хто їм допомагає.

"Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це – люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою. Допомога від усіх, хто забезпечує логістику для фронту й для бійців. Від усіх, хто волонтерить для наших героїчних бойових бригад та інших підрозділів сил оборони. Від усіх, хто працює й сплачує податки, щоб Україна могла вистояти", – наголосив він.