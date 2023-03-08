Зеленський: Фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас – це перший пріоритет
Зеленський провів нараду з військовими та розвідкою, на якій обговорили оборону України, зокрема битви за Бахмут і загалом Донбас, а також інші питання
Про це президент України розповів у вечірньому звернення 8 березня
"Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави", – сказав він.
Володимир Зеленський додав, що кожен день на всіх рівнях в Україні "має бути корисним для нашої оборони". Він подякував усім воїнам, які борються на передовій за Україну та за своїх побратимів, захищають позиції, відбивають штурми, а також тим, хто їм допомагає.
"Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це – люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою. Допомога від усіх, хто забезпечує логістику для фронту й для бійців. Від усіх, хто волонтерить для наших героїчних бойових бригад та інших підрозділів сил оборони. Від усіх, хто працює й сплачує податки, щоб Україна могла вистояти", – наголосив він.
- Володимир Зеленський у своєму зверненні також прокоментував акції протесту, які тривають у Грузії, та побажав цій країні демократичного успіху
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