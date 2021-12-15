Зеленський і прем'єр Словенії Янша підписали декларацію про підтримку української європерспективи

Про це повідомили на сайті президента.



Спільна Декларація підтверджує, що згідно зі ст. 49 Договору про Євросоюз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у ст. 2 цього Договору, і зобов’язується їх наслідувати, може подати заявку на членство в ЄС у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.



Крім того, документ декларує суттєвий прогрес України в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ. Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема щодо децентралізації.



Підписання декларації фіксує підтримку словенською стороною європерспективи України.



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